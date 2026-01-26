L’autorité néerlandaise de la concurrence approuve le rachat de Hema par la famille Van Eerd

L’ACM, l’autorité néerlandaise de la concurrence, approuve l’acquisition des actions restantes de Hema par la famille van Eerd. Mais l’accord n’est pas encore conclu : l’autorité belge de la concurrence et le conseil d’entreprise de Hema doivent encore donner leur accord.

« Un choix suffisant »

En septembre, le fonds d’investissement Parcom a annoncé qu’il vendrait sa participation de 50 % dans la chaîne de grands magasins Hema à Mississippi Ventures, le véhicule d’investissement de la famille van Eerd, qui est également propriétaire de la chaîne de supermarchés Jumbo. Les deux chaînes continueront à fonctionner séparément, mais pourront se renforcer mutuellement, selon le communiqué de presse publié à l’époque.

L’autorité de la concurrence ACM a examiné les conséquences pour la concurrence aux Pays-Bas et ne voit aucun problème. « Jumbo vend principalement des biens de consommation courante aux consommateurs dans ses supermarchés, tandis que Hema, en tant que grand magasin, vend principalement des produits non alimentaires, notamment des vêtements, du linge de maison et des fournitures de bureau. Étant donné que Jumbo et Hema proposent des produits largement différents, les consommateurs continueront à disposer d’un choix suffisant même après l’acquisition. »

Il ne reste plus qu’à attendre la décision de l’autorité belge de la concurrence et du conseil d’entreprise.