Impact de l’IA dans le commerce de détail de plus en plus large

L’intelligence artificielle est utilisée depuis des années dans le commerce de détail, mais les applications génératives lui confèrent une nouvelle dimension stratégique. La technologie en elle-même n’est pas nouvelle, mais la question de savoir comment les détaillants peuvent ancrer l’IA de manière structurelle et durable dans leur organisation est nouvelle.

Faible intégration des données

Ce qui a commencé comme une série d’expériences se transforme aujourd’hui en programmes de changement concrets chez les grands détaillants. Presque tous les grands acteurs abordent aujourd’hui l’IA à un niveau stratégique, même si son application reste souvent limitée à des domaines spécifiques. L’introduction de la législation européenne sur l’IA accélère ce débat, car la transparence et la traçabilité élèvent les projets d’IA au-delà du simple niveau technique. Une enquête menée par l’EHI Retail Institute auprès de 38 responsables informatiques du secteur de la vente au détail pour le salon allemand EuroShop montre que cette transition est en cours, mais que des obstacles fondamentaux subsistent.

Dans la pratique, l’IA s’avère être moins une question informatique qu’un changement à l’échelle de l’organisation. Cela se manifeste principalement dans la manière dont les données sont gérées. Malgré l’abondance des données disponibles, 67 % des responsables jugent leur propre intégration des données faible ou plutôt faible, tandis que seulement 13 % la jugent bonne. Les données sont dispersées entre différents systèmes, présentent des problèmes de qualité et manquent souvent de propriétaires clairement identifiés.

S’attaquer aux obstacles

Ces faiblesses structurelles ont un impact direct sur la fiabilité des applications d’IA. Sans données cohérentes et complètes, les prévisions et les applications restent vulnérables. Des initiatives telles que les lacs de données ou les plateformes centrales montrent que des investissements ciblés ont un effet, mais elles restent pour l’instant des exceptions.

L’étude identifie trois obstacles qui limitent le plein potentiel de l’IA : la disponibilité des données, leur intégration technique dans les systèmes existants, ainsi que leur qualité et leur utilité. Ce n’est que lorsque les détaillants s’attaqueront systématiquement à ces trois éléments que l’IA pourra porter ses fruits.

La gestion des prix illustre la manière dont la technologie et la stratégie en matière de données se renforcent mutuellement. Les solutions d’optimisation des prix basées sur l’IA nécessitent une architecture de données stable et structurée. Il ne s’agit pas d’avoir le plus de données possible, mais d’avoir des informations fiables, cohérentes et bien intégrées. Les liens avec les systèmes d’information sur les produits, les systèmes ERP et les systèmes de gestion des commandes, complétés par des données externes telles que les prix de la concurrence, réduisent les étapes manuelles intermédiaires et augmentent la fiabilité des décisions automatiques.

IA et conception des magasins

L’impact de l’IA va désormais bien au-delà des applications classiques telles que la gestion des stocks, les prévisions ou la fixation des prix. Les salons professionnels du commerce de détail tels que EuroShop montrent clairement comment l’IA touche tous les aspects du secteur, de la conception des magasins à la gestion de l’énergie en passant par la planification des rayons.

Dans la planification des magasins, les outils de conception basés sur l’IA permettent de reproduire virtuellement les espaces de vente et de les adapter en temps réel. Grâce à la visualisation 3D et à la réalité augmentée, les détaillants peuvent tester à l’avance les itinéraires, les lignes de vue et l’éclairage. Cela raccourcit considérablement les processus de conception et facilite l’ajustement flexible des concepts de magasin.

