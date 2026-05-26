JD.com veut racheter le vendeur en ligne britannique Very pour 2 milliards de livres

JD.com envisage de faire une offre d’achat sur le détaillant en ligne britannique The Very Group. Le groupe chinois de commerce électronique serait prêt à débourser environ 2 milliards de livres sterling pour racheter ce détaillant, qui opère sous les marques Very et Littlewoods.

Pour un an de chiffre d’affaires

The Very Group, anciennement connu sous le nom de Shop Direct, se prépare à une vente aux enchères officielle. L’investisseur Carlyle a racheté le groupe de distribution britannique plus tôt cette année pour une livre symbolique, alors qu’il était en faillite. Carlyle étant depuis longtemps créancier de l’entreprise, le groupe d’investissement souhaite désormais revendre Very au plus offrant.