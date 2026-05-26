Les rues commerçantes d’Anvers installent des décorations « instagrammables »

Ces dernières semaines, plusieurs rues commerçantes du centre-ville d’Anvers ont été agrémentées d’une décoration urbaine originale. La nouvelle association de commerçants « Beleef Antwerpen » mise sur l’expérience sensorielle avec des ballons et des parapluies colorés.

Parapluies et boules

Dans la Hoogstraat, la Kammenstraat et la Lange Koepoortstraat, entre autres, des boules tissées sont depuis peu suspendues au-dessus de la rue, inspirées des décorations colorées populaires dans les villes du sud de l’Europe. Dans la Kloosterstraat, les commerçants ont quant à eux opté pour une installation de parapluies flottants.