Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

JD.com voit ses bénéfices chuter en raison de la guerre des prix en Chine, mais mise sur l’Europe

icon
Général5 mars, 2026
© Shutterstock.com

Le géant chinois du commerce électronique JD.com a enregistré au quatrième trimestre 2025 sa première perte trimestrielle en près de quatre ans. Ces résultats décevants illustrent la pression exercée sur le commerce en ligne chinois par la faiblesse des dépenses de consommation et une concurrence féroce.

Faiblesse de la consommation chinoise

Le chiffre d’affaires de JD.com a augmenté de 1,5 % au quatrième trimestre, pour atteindre 352,3 milliards de yuans (45,3 milliards d’euros), soit un peu moins que ce que les analystes avaient prévu. Au final, l’entreprise a enregistré une perte de 2,7 milliards de yuans (347 millions d’euros), contre un bénéfice de 9,9 milliards de yuans (1,27 milliard d’euros) un an plus tôt.

En savoir plus sur... Général
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail