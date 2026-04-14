La grève chez Bpost met le retail sous pression : les kiosques à journaux refusent les retours

Les grèves persistantes chez Bpost commencent à perturber la logistique du commerce électronique : dans de nombreux magasins, la capacité de stockage atteint ses limites alors que les retours s’accumulent. Bpost promet de l’aide.

Limite opérationnelle atteinte

Dans les kiosques à journaux, mais aussi dans les magasins de quartier et de nuit qui servent de points de retrait pour le commerce électronique, les cartons s’empilent. « On ne tiendra plus que deux jours tout au plus », se lamentent les gérants auprès de HLN. Mais les grèves chez Bpost se poursuivent, et on ne sait pas encore quand la situation s’améliorera.