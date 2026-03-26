La plateforme britannique OnBuy se lance dans huit nouveaux pays

La plateforme de vente en ligne OnBuy, en pleine expansion, est désormais disponible en Suède, en Norvège, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en République tchèque et en Suisse. La marketplace est ainsi présente dans 21 pays européens.

Forte croissance

À l’automne dernier, OnBuy s’était déjà lancé sur douze marchés européens: la Belgique, l’Allemagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovaquie et l’Espagne. L’entreprise y a enregistré de solides performances, avec une croissance du chiffre d’affaires trimestriel de 152 % et une augmentation de 300 % du nombre moyen de visites mensuelles, selon un communiqué de presse.

Ces résultats confirment une tendance européenne vers des places de marché qui soutiennent les détaillants plutôt que de leur faire concurrence, affirme OnBuy. La plateforme attribue son succès à la combinaison de tarifs transparents, d’un modèle non concurrentiel et d’un programme de cashback attractif.

« Nous sommes la seule place de marché à offrir à nos clients de véritables récompenses en espèces à chaque achat. Cela encourage les achats répétés, augmente la valeur vie client et confère aux détaillants un avantage concurrentiel dès le premier jour – un avantage qu’ils ne trouvent nulle part ailleurs », déclare Cas Paton, PDG et fondateur d’OnBuy.