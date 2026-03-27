Le bluff du Black Friday : 7 boutiques en ligne sur 10 (se) trompent lors des promotions

Une enquête à grande échelle menée par le SPF Économie, en collaboration avec la Commission européenne, révèle que pas moins de 7 boutiques en ligne sur 10 contrôlées se rendent coupables, sciemment ou non, de promotions trompeuses.

Les prix de référence constituent le principal problème

Entre le 3 novembre et le 5 décembre 2025, le SPF Économie et 25 autres pays européens ont mené une opération de contrôle coordonnée auprès de 314 détaillants en ligne. Résultat : seuls 40 % des boutiques en ligne communiquaient leurs réductions en totale conformité avec les règles de l’UE. Les 60 % restants enfreignaient des principes tels que la transparence des prix de référence, l’exactitude des comparaisons de prix et la clarté des conditions.