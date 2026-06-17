L’agent IA devient le nouveau gardien du retail : que restera-t-il du magasin physique ?

Ce ne sera plus le consommateur lui-même, mais des agents IA autonomes qui décideront bientôt quoi, où et quand acheter. Pour les magasins physiques, ce n’est pas un arrêt de mort, mais bien un véritable bouleversement : ceux qui ne comptent plus que sur le chiffre d’affaires au mètre carré vont se retrouver sous pression. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude d’ING.

Du client à l’algorithme

Les rues commerçantes se vident depuis des années : dans le secteur non alimentaire néerlandais, le nombre de points de vente physiques a baissé de 21 % en dix ans. L’explication est bien connue : le commerce en ligne connaît une croissance plus rapide et exerce une pression sur les prix, tandis que les coûts liés au loyer, à l’énergie et au personnel restent élevés.