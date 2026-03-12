Le discounter non alimentaire Woolworth franchit le cap des 1 000 magasins en Europe

Le discounter allemand non alimentaire Woolworth a ouvert la semaine dernière son millième magasin en Europe. Le détaillant prévoit d’ouvrir plus de 200 magasins supplémentaires cette année et vise à terme 5 000 emplacements.

De grandes ambitions

Le millième magasin Woolworth a ouvert ses portes la semaine dernière à Essen. « Le millième magasin est une étape importante pour nous et confirme la viabilité de notre modèle commercial », a déclaré Roman Heini, directeur de Woolworth, dans un communiqué de presse. « Nous continuons à croître de manière constante, à investir dans de nouveaux magasins et à renforcer ainsi notre présence dans les villes. »

Le détaillant compte actuellement environ 850 magasins en Allemagne et estime que le pays offre un potentiel de 1 500 magasins. La chaîne est également présente en Pologne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie. Une expansion vers d’autres pays est prévue. Les ambitions sont élevées : cette année, l’entreprise ouvrira plus de 200 magasins, dont la moitié en Allemagne. Sur son site web, l’entreprise mentionne un objectif de plus de 5 000 succursales dans toute l’Europe.

Woolworth vend une gamme variée de vêtements, de textiles de maison, d’articles ménagers, de jouets, d’outils de bricolage, de décoration, d’appareils électriques et de produits de droguerie.