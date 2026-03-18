Le modèle de franchise et les emplois flexibles exigent une approche plus intelligente en matière de gestion du personnel

(Publireportage) Avec l’essor des magasins franchisés et du recours à une main-d’œuvre flexible, comme les étudiants et les travailleurs occasionnels, la charge administrative dans le secteur du commerce de détail ne cesse de croître. Les entrepreneurs doivent planifier leurs équipes de manière toujours plus flexible et gérer les salaires, alors que l’enregistrement numérique du temps de travail deviendra obligatoire à partir de 2027.

La main-d’œuvre flexible a le vent en poupe

Dans un environnement hyperconcurrentiel, où les attentes des clients sont élevées, de plus en plus de détaillants misent sur le modèle de la franchise pour exploiter leurs magasins de manière flexible. La privatisation des supermarchés Delhaize, il y a quelques années, en est un exemple révélateur. Les franchisés répondent plus efficacement aux attentes locales des clients et peuvent s’adapter plus rapidement aux changements du marché.

Cela a des conséquences sur le marché du travail : notamment dans le secteur de la grande distribution, où les magasins restent désormais souvent ouverts sept jours sur sept, les entrepreneurs font de plus en plus appel à une main-d’œuvre flexible, comme les travailleurs flexi-jobs et les étudiants.

Cette approche est nécessaire pour maîtriser les coûts salariaux, mais cette nouvelle réalité s’accompagne également d’une charge administrative non négligeable : pensez à la planification des équipes, aux déclarations Dimona, à la communication avec le secrétariat social, au traitement des salaires.

À cela s’ajoute l’obligation d’enregistrer numériquement le temps de travail à partir de 2027. Cela renforce le besoin d’outils de planification numériques dans le secteur du commerce de détail.

Soutenir les entrepreneurs

Dans ce contexte, l’affichage hebdomadaire du planning de travail sur une feuille A4 épinglée au tableau d’affichage de la cantine ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui. Les commerçants ont besoin d’un outil simple et efficace pour planifier les horaires de leurs collaborateurs flexibles.

Strobbo, une solution logicielle belge de planification du personnel et d’enregistrement du temps de travail, est la solution idéale pour accompagner les entrepreneurs dans ces évolutions.

« Notre solution assure la déclaration Dimona automatique du collaborateur temporaire, qu’il s’agisse d’un flexi-jobber ou d’un étudiant », expliquent Joris Sonnemans, responsable marketing, et Thomas Broeckaert, responsable commercial chez Strobbo.

La solution prévoit des interfaces avec les agences d’intérim et les partenaires de paie, et propose des tableaux de bord pratiques pour la planification du personnel et l’enregistrement des heures, reliés par exemple aux données de chiffre d’affaires. Les détaillants bénéficient ainsi d’une meilleure vue d’ensemble de leur planification du personnel et de leurs processus administratifs.

Dans l’alimentation et le non-alimentaire

Aider le franchisé local à planifier ses effectifs flexibles, tel est l’objectif de Strobbo. Une solution accessible via une URL, sur un PC ou un iPad local, permettant de planifier, modifier et signaler les effectifs flexibles, c’est ce que recherchent de nombreux détaillants dans un environnement en pleine mutation.

« Avec l’augmentation du travail le dimanche, nous constatons une demande croissante, notamment dans le secteur des supermarchés, mais aussi au-delà. La chaîne de boulangeries Carl, en pleine expansion, utilise par exemple notre solution. Ou pensez aux évolutions dans le secteur des cosmétiques : la chaîne de cosmétiques Douglas s’implante en Belgique, mais n’a jamais entendu parler de Dimona et recherche donc de l’expertise dans ce domaine. Nous pouvons les accompagner dans leur croissance internationale. »

Un gain de temps considérable

L’outil est très convivial. Après un parcours d’intégration comprenant environ six à huit heures de formation, un franchisé est opérationnel. Pour les grandes chaînes, cela prend un peu plus de temps. Strobbo fonctionne avec des licences annuelles, pour un coût mensuel d’environ 130 euros. Quels sont les avantages ?

« Nous exprimons cela en termes de temps. L’ensemble du processus passe d’un à deux jours par semaine à une à deux heures par semaine. Le nombre d’erreurs diminue également : les personnes se trouvent au bon endroit au bon moment, et le salaire correct est versé au bon moment sur le bon compte. Un franchisé de la chaîne de supermarchés Carrefour a vu sa charge de travail passer d’une journée entière à une à deux heures par jour. Dans les magasins de vélos Bike Republic, le traitement des salaires prenait deux jours ouvrables par mois ; grâce à notre solution, ce temps a été ramené à deux heures. Aujourd’hui, nous sommes leaders du marché belge dans les secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail, avec plus de 2 500 clients. »

Strobbo fait partie de Protime, qui appartient au groupe SD Worx, mais continue de fonctionner de manière indépendante. Vous trouverez ici plus d’informations sur cette solution logicielle conviviale pour la planification flexible du personnel.