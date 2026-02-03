Le PDG Belge d’Action France va également diriger le Benelux

Le discounter Action réorganise sa structure hiérarchique en France et au Benelux : le Belge Wouter De Backer, PDG d’Action France depuis 2018, prendra la tête des activités en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Robin Roy lui succédera au poste de directeur général en France.

Succession interne

Au cours des huit dernières années, De Backer a dirigé la forte expansion d’Action en France. Au cours de cette période, le nombre de magasins est passé de 424 à 914, représentant plus de 20 000 employés. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur régional, il dirige désormais quatre marchés clés, dont le marché néerlandais, berceau d’Action.

En France, Action a opté pour une succession interne : Robin Roy, qui travaille pour la chaîne depuis 2015, prend la direction de l’organisation française. Selon la directrice générale Hajir Hajji, ces nominations soulignent l’importance du leadership local.

Roy a précédemment occupé les fonctions de directeur régional et de directeur des opérations commerciales en France et a récemment dirigé les activités suisses. Roy revient désormais pour diriger le marché français, que Action considère comme un moteur de croissance important.