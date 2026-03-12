Les boutiques en ligne doivent-elles autoriser les agents IA ? Amazon crée un précédent important

Les agents IA peuvent-ils accéder librement à n’importe quelle boutique en ligne ? Amazon estime que non, et qualifie même cette pratique de piratage. La décision de la cour fédérale américaine pourrait déterminer les règles du jeu pour l’avenir…

Déguisés en acheteurs « humains »

L’agent d’achat IA de Perplexity n’est plus autorisé à accéder à la plateforme d’Amazon. Le juge fédéral a prononcé une interdiction provisoire ; l’appel est toujours en cours. Néanmoins, le verdict est déjà révélateur : le juge estime qu’Amazon présente des preuves convaincantes que l’outil enfreint potentiellement une loi anti-piratage en se connectant sans autorisation aux comptes des clients.