Les commerçants de Bruxelles et de Paris barricadent leurs magasins par crainte de nouvelles émeutes

À Bruxelles et à Paris, les commerçants se préparent à affronter un nouveau week-end de troubles. Nombre d’entre eux protègent leurs vitrines à l’aide de panneaux en bois et de barrières métalliques, après les pillages et les destructions du week-end dernier. Ces mesures de sécurité leur font toutefois déjà perdre du chiffre d’affaires.

Des milliers d’euros de pertes de chiffre d’affaires

Dans la rue des Nouvelles à Bruxelles, Nike, JD Sports et Yves Rocher, entre autres, ont protégé leurs vitrines. Samedi dernier, plusieurs magasins ont été victimes d’actes de vandalisme et de pillages. La police a arrêté 19 suspects, dont huit mineurs.