Les magasins discount et les chaînes de mode propulsent le marché belge de l’immobilier commercial

TEDi, Jysk, Wibra et Kruidvat ont été les chaînes de magasins les plus expansives l’année dernière sur un marché belge très dynamique. Les détaillants ont manifesté un vif intérêt pour les emplacements de choix dans les centres-villes et les centres commerciaux, tandis que les loyers sont restés stables.

Intérêt pour les emplacements de choix

Pas moins de 1 027 nouveaux magasins ont ouvert leurs portes l’année dernière en Belgique, représentant au total 545 524 m² de surface commerciale, soit bien plus que la moyenne décennale d’environ 422 000 m², selon une nouvelle analyse de l’agence immobilière CBRE. Pour être clair, ces chiffres concernent les contrats de location conclus l’année dernière, y compris les renouvellements de baux, mais ils indiquent en tout état de cause une forte dynamique sur le marché de la vente au détail.