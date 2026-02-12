Les partenaires commerciaux stimulent le chiffre d’affaires de Bol

La plateforme en ligne Bol, qui fait partie du groupe Ahold Delhaize, a connu une excellente année avec une augmentation de 8,4 % du volume des transactions, qui a atteint 6,3 milliards d’euros. Les partenaires commerciaux internationaux sont les moteurs de cette croissance.

Un quatrième trimestre solide

Le chiffre d’affaires net de Bol a augmenté de 8,6 % l’année dernière, pour atteindre 3,4 milliards d’euros. Il s’agit donc des ventes réalisées par la boutique en ligne elle-même, sans compter les ventes des partenaires externes. Le résultat brut (EBITDA) a augmenté de 12,2 % pour atteindre 207 millions d’euros, selon les résultats annuels publiés mercredi par Ahold Delhaize. Le bénéfice net de la plateforme en ligne n’a pas été publié. L’année dernière, l’entreprise a également augmenté ses dépenses d’investissement de 23,5 % pour atteindre 135 millions d’euros.

Bol a connu un quatrième trimestre exceptionnellement fort, comme le montrent les résultats annuels. Cela est dû aux efforts déployés par la plateforme pour attirer des partenaires commerciaux internationaux : leur chiffre d’affaires a doublé au cours des trois derniers mois de l’année.