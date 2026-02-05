Mars nomme un nouveau General Manager pour l’alimentation animale au Benelux

Mars Pet Nutrition, connu pour ses marques telles que Whiskas, Sheba et Pedigree, annonce la nomination de Caspar Kam au poste de General Manager Pet Nutrition pour le Benelux. Depuis le 1er janvier 2026, il dirige le nouveau cluster qui regroupe les marchés belge et néerlandais.

Nouvelle structure

Mars a rationalisé la structure du Benelux et a également choisi un nouveau directeur pour cette région. En renforçant la collaboration entre les marchés néerlandais et belge, l’entreprise souhaite, selon ses propres dires, accélérer sa croissance, simplifier ses méthodes de travail et exploiter de manière optimale les synergies entre les marchés.

« Je suis très fier d’entamer ce nouveau chapitre en tant que General Manager Pet Nutrition chez Mars. Ce rôle réunit des marques fortes et des équipes engagées autour d’un objectif commun : ​ améliorer chaque jour la vie des animaux de compagnie », explique Caspar Kam. « Je me réjouis de diriger les activités de nutrition animale chez Mars. Avec une équipe solide, je souhaite construire une croissance durable et générer un impact positif pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires. »

Caspar Kam n’est pas un inconnu chez Mars, ni dans le secteur des biens de grande consommation au Benelux. Après avoir occupé des postes de consultant et des fonctions chez Kraft-Heinz et FrieslandCampina, il a débuté sa carrière chez Mars en 2019 en tant que directeur des ventes aux Pays-Bas, puis a évolué vers le poste de directeur régional de la stratégie de catégorie pour Mars Snacking Europe & Central Eurasia (ECE).