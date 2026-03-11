[Opinion] Intégration verticale : comment la Chine contrôle l’ensemble de la chaîne

Le retail et l’industrie européens perdent du terrain face aux nouveaux venus chinois, non pas par manque de qualité ou d’innovation, mais en raison d’une différence fondamentale : l’intégration verticale. De Puma à MediaMarkt, la récente vague d’acquisitions cache une stratégie systématique.

One Belt, une chaîne de valeur

Alors que les entreprises européennes se spécialisent dans des niches ou des maillons isolés de la chaîne, la Chine construit un système parfaitement intégré qui couvre toutes les étapes, des matières premières au consommateur. Ce n’est pas un hasard, mais un choix délibéré qui se prépare depuis des décennies. La politique chinoise « One Belt, One Road » (une ceinture, une route) représente également une chaîne de valeur unique.

Prenons l’exemple des rachats de marques européennes telles que Puma par Anta Sports ou MediaMarkt et Saturn par JD.com. Pour les acteurs chinois, il ne s’agit pas de transactions isolées, mais de maillons stratégiques dans un ensemble plus vaste. Anta possède déjà Amer Sports, la société mère de marques telles que Salomon, Wilson et Arc’teryx. Ensemble, ces rachats forment un écosystème où la conception, la production, la distribution et la vente se rejoignent.

Le rachat de Ceconomy par JD.com ressemble sur le papier à une transaction classique dans le secteur de la vente au détail, mais il s’agit en réalité d’une prise de pouvoir logistique similaire. Pour JD.com, MediaMarkt et Saturn ne sont pas des magasins, mais des nœuds dans un réseau mondial de flux de données et de centres de distribution. JD.com sait souvent ce qui sera commandé avant même que le consommateur ne passe sa commande. L’entreprise prévoit où la demande va augmenter et quels produits finiront ensemble dans un même panier. Les magasins peuvent alors devenir des mini-entrepôts où les produits sont déjà prêts à être livrés.

Manque de cohérence

Dans l’industrie automobile, cela est clair depuis longtemps. Les marques européennes excellent en matière de design, de technologie et de prestige, mais elles ne disposent pas de l’intégration verticale dont bénéficient les acteurs chinois. La Chine maîtrise l’ensemble de la chaîne : des matières premières et des batteries à l’assemblage et aux logiciels. Le PDG de Volvo, Hakan Samuelsson, reconnaît ce que de nombreux PDG européens n’osent admettre qu’à voix basse : le marché des voitures électriques sera probablement dominé par deux ou trois marques chinoises. Pour les marques européennes qui ne peuvent compter sur un partenaire chinois, comme Volvo avec Geely, la survie devient un défi.

La force de l’Europe réside dans la spécialisation et la qualité, mais ces atouts sont compromis par un manque de cohésion. Pendant ce temps, la Chine construit un avenir où chaque maillon de la chaîne s’imbrique parfaitement. La question n’est pas de savoir si l’Europe peut égaler ce modèle, mais si elle est prête à repenser fondamentalement son propre système.

