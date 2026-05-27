Les sites Cora déjà remplis à 80 % par de nouveaux commerçants

Huit mois après la finalisation de l’acquisition des sept sites Cora en Belgique par Mitiska REIM, la transformation est en avance sur le calendrier : plus de 80 % de la surface commerciale est déjà occupée et près de 350 personnes ont retrouvé un emploi.

Au-delà des attentes

L’investisseur immobilier Mitiska REIM accélère le rythme de la reconversion des anciens hypermarchés Cora en Belgique : les premiers magasins ont ouvert leurs portes dès fin janvier 2026, quelques mois seulement après l’acquisition des sept sites. Delhaize a ouvert de nouveaux supermarchés sur les sept sites, et d’autres enseignes, telles que DreamLand, Kiabi et Q8, ont rapidement suivi.

D’autres magasins ouvriront leurs portes entre fin août et mi-septembre 2026, dans le cadre de la deuxième grande phase. Jysk, Aldi, MediaMarkt, DreamBaby et Wibra, entre autres, s’installeront sur ces sites. Plus de 80 % de la surface commerciale est déjà occupée, ce qui dépasse les attentes de Mitiska REIM à ce stade de la transformation. Une troisième phase, plus structurelle, de la transformation débutera au printemps 2027 et comprendra des travaux de rénovation des galeries, de l’accès et des abords des sites Shopping Cora.

Le projet visant à créer environ 1 400 emplois d’ici la fin de la transformation est également en bonne voie, indique Mitiska. Près de 350 anciens collaborateurs de Cora ont retrouvé un emploi. Par ailleurs, quelque 330 personnes ont choisi de donner une nouvelle orientation à leur carrière ou de suivre une formation. Quelques collaborateurs ont également pris leur retraite.

Pour la gestion et le développement des sites Shopping Cora, le promoteur immobilier a entre-temps créé Mitiska Retail Services, qui succède à Galimmo Services Belgique.