Pourquoi Alibaba mise tout sur l’IA comme bouée de sauvetage

Alibaba a essuyé de lourds revers ces derniers mois. Au cours du trimestre clos fin décembre, les bénéfices ont chuté, tandis que dans le retail, la seule croissance était due à la livraison express en Chine et (dans une moindre mesure) aux activités internationales.

Des promotions sans effet

Les bénéfices du géant chinois du commerce électronique ont chuté de pas moins de 66 % au troisième trimestre, qui s’est achevé le 31 décembre, malgré une modeste croissance du chiffre d’affaires de 1,7 %. Il est également frappant de constater que sur le marché intérieur chinois, le commerce électronique n’a progressé que grâce au « quick commerce » (+56 %), cette livraison instantanée qui connaît un essor fulgurant en Chine et fait l’objet d’une concurrence acharnée. À l’international, avec notamment AliExpress en Europe, la croissance du commerce de détail s’est élevée à 3 %.