Q8 rachète les sept stations-service Cora

Q8 exploitera les stations-service sur les sept sites Shopping Cora réaménagés. Les stations arboreront le logo Q8 easy et seront ensuite modernisées étape par étape.

Expansion stratégique

À partir du 1er février, Q8 commencera à reprendre sept stations-service Cora à Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt et Woluwe-Saint-Lambert. Les anciens sites des hypermarchés Cora à Bruxelles et en Wallonie sont actuellement transformés par le gestionnaire de fonds Mitiska REIM en centres commerciaux modernes accueillant de nouveaux détaillants, tels que Dreamland, Kiabi, Jysk, Dreambaby, Aldi et Delhaize, un partenaire de confiance de Q8.

« La combinaison de nos stations-service et de boutiques fonctionne très bien depuis des années et nous continuons à nous y investir pleinement. Car nous voulons être là où le client a besoin de nous. Ces emplacements constituent donc une extension intelligente et stratégique de notre réseau », explique Bart Moens, Network Development Manager chez Q8. Il voit également dans ces sites des opportunités pour le déploiement de Q8 electric. Les stations-service arboreront le logo Q8 easy dans les mois à venir. « Ensuite, nous moderniserons les stations-service étape par étape », explique M. Moens.