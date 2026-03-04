TEDi nomme un nouveau directeur et vise 25 magasins supplémentaires en Belgique

Le discounter allemand Tedi nomme un nouveau directeur général pour ses activités belges. David Philipoom, ancien directeur général du discounter textile Kik aux Pays-Bas, sera chargé d’ouvrir 25 nouveaux magasins.

Objectif : 25 nouveaux magasins

David Philipoom devient directeur général de Tedi Belgique, rapporte Lebensmittel Zeitung. Ce manager a notamment travaillé chez Esprit et Peek & Cloppenburg. En 2018, il a rejoint Kik, où il est resté environ sept ans. Dans le cadre de ses dernières fonctions, il dirigeait les activités néerlandaises de Kik en tant que directeur général.