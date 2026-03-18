Tencent investit cette année plus de 5 milliards d’euros dans l’IA

Tencent, le géant chinois de la technologie à l’origine notamment de WeChat et de jeux populaires tels que Honor of Kings, a enregistré un chiffre d’affaires record en 2025. Grâce à l’intelligence artificielle, l’entreprise augmente non seulement ses revenus publicitaires, mais aussi l’engagement des utilisateurs sur ses plateformes de jeux et ses réseaux sociaux.

Un écosystème axé sur l’IA

Sur l’ensemble de l’année 2025, le bénéfice a augmenté de 17 % pour atteindre 259,6 milliards de yuans (37,7 milliards d’euros), tandis que le chiffre d’affaires a grimpé de 14 % pour s’établir à 751,8 milliards de yuans (109 milliards d’euros). Pour y parvenir, le géant technologique mise pleinement sur l’IA : l’entreprise utilise des algorithmes avancés pour cibler les publicités avec plus de précision, ce qui permet aux annonceurs d’en avoir davantage pour leur argent. De plus, l’IA optimise la diffusion de contenu sur des plateformes telles que WeChat, où les utilisateurs restent actifs plus longtemps – et dépensent davantage.