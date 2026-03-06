Grande boutique Harry Potter ouvre ses portes à Londres

À l’automne 2026, un nouveau magasin phare Harry Potter ouvrira ses portes dans la rue commerçante Oxford Street à Londres. Il s’agira d’une expérience retail immersive sur une surface de près de 2 000 mètres carrés.

Deux étages de magie

Le nouveau magasin sera situé dans le bâtiment The Ribbon, au 134-140 Oxford Street, et occupera environ 1 950 mètres carrés. Il s’étendra sur deux étages et plongera les visiteurs dans l’univers des livres et des films. Les designers travaillent actuellement sur l’aménagement intérieur, qui reproduira des lieux célèbres de l’univers Harry Potter.

Les visiteurs pourront y prendre des photos dans des endroits spécialement aménagés et acheter des produits dérivés exclusifs. Le nouveau magasin devrait également attirer les touristes qui visitent d’autres lieux liés à Harry Potter à Londres. La capitale britannique dispose déjà d’un magasin officiel plus petit à King’s Cross, à côté d’un lieu de photo très prisé des fans de Harry Potter dans la gare : les visiteurs y trouveront le mythique « quai 9 3/4 » des romans.

Entre attractions et merchandising

Karl Durrant, vice-président senior du commerce de détail mondial chez Warner Bros., considère le magasin comme un lien entre les attractions et le merchandising. Le magasin phare offre aux fans une nouvelle façon de « découvrir le monde magique dans la ville qui joue un rôle si important dans les histoires ». De grands magasins Harry Potter officiels existent déjà dans des villes comme New York, Chicago et Tokyo. Oxford Street compte également plusieurs magasins non officiels qui surfent sur la popularité de la franchise.

La franchise autour de l’apprenti sorcier est l’une des marques de divertissement les plus prospères au monde. Les livres se sont vendus à plus de 600 millions d’exemplaires dans le monde entier, et la série de films a rapporté plus de 7 milliards d’euros dans les salles de cinéma. L’ouverture coïncide également avec une étape importante pour la marque : en 2026, le premier film Harry Potter fêtera son 25e anniversaire. Parallèlement, HBO travaille sur une série télévisée basée sur les livres de J.K. Rowling.