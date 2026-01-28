Une nouvelle vague de licenciements coûte 16 000 emplois chez Amazon

Après avoir supprimé 14 000 emplois l’automne dernier, Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16 000 postes supplémentaires dans le monde entier dans le cadre d’une deuxième vague de licenciements. Le CEO Andy Jassy s’attaque à la bureaucratie à l’aide de l’IA.

Impact de l’IA

Amazon a annoncé cette nouvelle vague de licenciements dans une note interne sans donner plus de détails. Cette annonce n’est pas vraiment une surprise : la semaine dernière, des sources internes avaient déjà informé les agences de presse Reuters et Bloomberg d’une deuxième vague de licenciements. Cette restructuration s’inscrit dans l’objectif plus large du géant de la distribution de licencier environ 30 000 employés de bureau.

En octobre, le PDG Andy Jassy avait déjà indiqué que les agents IA et les systèmes IA génératifs rendraient certains emplois superflus, mais créeraient également de nouvelles fonctions. Selon lui, les licenciements sont également liés à la culture d’entreprise et à la bureaucratie. Amazon souligne qu’il soutiendra les personnes dont l’emploi est concerné. Une partie des employés touchés se verra proposer un nouvel emploi.