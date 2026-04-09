Vinted vend plus de 10 milliards d’euros d’articles de seconde main

L’année dernière, Vinted a franchi le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires grâce à la vente de 10,8 milliards d’euros de produits de seconde main sur sa plateforme. La nouvelle vague d’inflation qui se profile pourrait constituer un atout plutôt qu’une menace.

Tirer parti des vents contraires

La plateforme lituanienne de vente d’occasion a vu son chiffre d’affaires augmenter de 38 % en 2025 pour atteindre 1,1 milliard d’euros, tandis que la valeur totale des biens échangés (GMV) s’élevait à 10,8 milliards d’euros. Cela renforce la position de Vinted en tant qu’acteur dominant sur le marché en pleine croissance des vêtements et biens d’occasion.