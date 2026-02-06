Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
Wibra met en service un nouveau centre de distribution à Apeldoorn

Général6 février, 2026

Le nouveau centre de distribution de Wibra à Apeldoorn a officiellement ouvert ses portes. Le nouveau site offre davantage d’espace pour accompagner la croissance internationale rapide du retailer.

Doublement du nombre de camions

Avec cette ouverture, Wibra franchit, selon ses propres termes, une étape importante pour pouvoir continuer à approvisionner correctement ses magasins à l’avenir. Au cours des dernières années, Wibra est passé de 210 à 360 magasins, avec notamment un doublement du nombre de magasins en Belgique et l’ouverture des premières succursales en France. Cette croissance se reflète également dans la logistique : le nombre de camions a doublé et les volumes ont fortement augmenté.

