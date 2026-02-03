Zalando, Delhaize et Drukke Mama’s au RetailDetail Omnichannel Congress

Avec Zalando, Delhaize et Drukke Mama’s, RetailDetail annonce les premiers noms qui participeront au Congrès Omnichannel & E-Commerce le jeudi 19 mars. Nous dévoilerons le reste de l’affiche dans les semaines à venir.

Écosystèmes du commerce électronique

Le congrès annuel RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress est désormais un événement incontournable pour le secteur de la vente au détail au Benelux. L’omnicanal est en effet la nouvelle norme dans le commerce de détail. Mais tout le monde a-t-il déjà suivi le mouvement ? Votre stratégie omnicanale est-elle pérenne ? Le parcours client est-il cohérent sur tous les canaux ? Quels sont les outils et les stratégies indispensables ? Venez apprendre auprès de détaillants et d’experts de premier plan, le 19 mars dans un nouveau lieu : Trademart Brussels.

Dans le domaine de la mode, Zalando a été un véritable moteur de changement ces dernières années. Les plateformes de commerce électronique recherchent l’échelle et l’efficacité, tandis que les consommateurs attendent de l’inspiration, de la pertinence et de la confiance. Pour Zalando, le défi consiste donc à ne pas suivre toutes les modes, mais à développer de manière cohérente sa propre stratégie d’écosystème, avec l’intelligence artificielle comme « catalyseur », explique Laura Toledano, directrice générale de Zalando pour l’Europe occidentale.

De la communauté à la boutique en ligne

L’année dernière, Delhaize a doublé sa capacité de commerce électronique, passant de 25 000 à 50 000 commandes par semaine, grâce à la mise en service d’un nouveau centre de distribution à Forest. Le détaillant, qui se présente comme le leader du marché belge de la livraison à domicile, souhaite également devenir le numéro un du click & collect pour les courses. Dans le même temps, Delhaize implique ses entrepreneurs affiliés dans son projet de commerce électronique. Quel est le potentiel du commerce en ligne dans le secteur alimentaire ? Jennifer Nemry, vice-présidente E-commerce FoodServices & Data, nous en dit plus.

À partir d’un groupe Facebook créé en 2017 et comptant aujourd’hui plus de 111 000 membres, Drukke Mama’s est devenu une boutique en ligne à succès qui a déjà remporté plusieurs prix. Comment une communauté se transforme-t-elle en entreprise de vente au détail ? La fondatrice Kelly Cuppens nous livre un récit entrepreneurial inspirant !

