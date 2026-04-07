Après 70 ans, AVA continue de développer son empire festif de 100 millions d’euros

Le détaillant belge AVA fête cette année ses 70 ans – avec ses propres guirlandes, bien sûr. La chaîne compte aujourd’hui 52 magasins en Belgique et au Luxembourg, et mise désormais sur les pop-ups, un nouveau concept de magasin et le développement de son activité en ligne.

Trois générations

Ce qui a commencé en 1956 comme une petite boutique dans la Brederodestraat à Anvers est devenu une chaîne réalisant un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 millions d’euros, avec une boutique en ligne et son propre département de production de nappes en papier. Pourtant, AVA reste une véritable histoire de famille : le concept a vu le jour peu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Armand Van Weddingen a ouvert une papeterie à Louvain. Le véritable essor a eu lieu à Anvers, où le premier magasin sous le nom d’AVA — « Armand Van Antwerpen » — est devenu une référence en matière de papier cadeau, d’articles de fête et de fournitures de bureau.