Tom&Co renforce son équipe de direction

Sven De Waele, fondateur de Pharmapets, quittera Tom&Co le mois prochain. Parallèlement, la chaîne internationale d’animaleries annonce deux nouvelles nominations au sein de son comité de direction.

Intégration du commerce électronique

De Waele, qui a vendu son entreprise de commerce électronique Pharmapets à Tom&Co en 2024, était responsable depuis deux ans du commerce électronique, des données et de l’informatique au sein de la chaîne de magasins spécialisée dans l’alimentation et les produits pour animaux de compagnie. Il a également supervisé l’intégration de Pharmapets et de l’acteur français du commerce en ligne Vetostore au sein de l’entreprise. Il quittera le groupe le 13 juin.

Il sera remplacé par Tim Bertels, qui occupe le poste de directeur numérique depuis le 4 mai. M. Bertels était auparavant responsable du développement de produits chez la fintech Vyntra Global et a acquis une vaste expérience dans le domaine du commerce électronique chez Veepee, où il a occupé diverses fonctions.

Parallèlement, Tom&Co a également nommé Antoine Courtois au poste de directeur financier à compter du 4 mai. Il était auparavant directeur financier du groupe Puressentiel et a notamment travaillé dans l’audit chez PricewaterhouseCoopers et dans le commerce de détail spécialisé chez IKKS.

Tom&Co compte plus de 200 magasins en Belgique, en France et au Luxembourg.