Encore plus d’espace dédié à l’expérience : Dreambaby ouvre son plus grand magasin à ce jour

C’est dans un ancien magasin Leen Bakker à Genk que Dreambaby a ouvert son trentième point de vente. Avec ses 1 130 m² de surface commerciale, il s’agit d’emblée du plus grand magasin à ce jour pour le spécialiste des articles pour bébés du Vanhalst Retail Group.

Le conseil personnalisé au cœur de l’offre

Avec cette ouverture à Genk, en plus de celui déjà existant à Bree, Dreambaby renforce sa présence dans le Limbourg, où il compte désormais deux magasins. Cette ouverture fait suite à de récentes extensions à Marche-en-Famenne et à Hognoul. Le magasin a été aménagé selon le tout dernier concept Dreambaby, avec des espaces clairement délimités tels que « sortie », « sommeil », « soins », « jouets » et « vêtements », qui répondent aux différents besoins des jeunes familles.

Grâce à sa superficie de 1 130 m², le magasin offre davantage d’espace pour découvrir les produits, avec notamment une large gamme de modèles de poussettes en exposition que les clients peuvent tester sur place. Le conseil personnalisé est au cœur de l’expérience : les collaborateurs accompagnent activement les clients dans leurs choix, aidés par des outils numériques permettant de passer des commandes ou de consulter des listes de naissance. Avec notamment un coin salon et un coin café, Dreambaby crée un environnement agréable où les clients peuvent prendre le temps de se faire conseiller.

« Avec Genk, nous franchissons une étape importante dans le Limbourg, dans la continuité logique des récentes ouvertures en Wallonie », déclare Patrick Michielsens, directeur général de Dreambaby. « Nous continuons d’investir dans des emplacements stratégiques où nous pouvons accompagner au mieux les jeunes familles, grâce à une combinaison efficace de conseils personnalisés, d’un environnement de magasin inspirant et de la commodité de nos services numériques. Notre ambition est de faire de chaque magasin un lieu où les clients se sentent vraiment aidés. C’est la combinaison de l’espace, du conseil et de l’expérience qui fait toute la différence. »

Au printemps 2024, le Vanhalst Retail Group, connu pour Supra Bazar et le concept store familial Kabine, a racheté Dreambaby au Colruyt Group.