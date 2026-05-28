Le fabricant de fatbikes La Souris lève 6,5 millions d’euros pour financer son expansion à l’international

Le fabricant de fatbikes La Souris a obtenu un financement bancaire de 6,5 millions d’euros afin d’accélérer sa croissance internationale. L’entreprise souhaite étendre sa présence en Belgique et en Allemagne tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis du marché néerlandais, où des réglementations plus strictes concernant les fatbikes mettent le secteur sous pression.

Les fatbikes de plus en plus souvent interdits

« Nous voulons nous tourner davantage vers l’étranger afin de ne pas dépendre uniquement du marché néerlandais », déclare le PDG Armando Muis à NU.nl. Selon lui, la demande en « petite mobilité » continue de croître dans les zones urbaines, alors que de plus en plus de personnes vivent dans les grandes villes. La Souris compte aujourd’hui 25 magasins aux Pays-Bas et cinq en Belgique. L’entreprise souhaite ouvrir de nouveaux points de vente en Belgique, mais aussi poursuivre son expansion aux Pays-Bas dans les villes où elle est déjà présente.