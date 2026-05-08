[En images] Dans son concept de magasin repensé, Librairie Club met l’accent sur la littérature Young Adult

Avec l’ouverture d’un premier magasin entièrement rénové à Waterloo, Librairie Club franchit une nouvelle étape dans son repositionnement. L’innovation la plus marquante : un rayon Young Adult, une première dans une librairie wallonne.

Une croissance impressionnante

Ce nouveau concept de magasin s’inscrit dans le plan pluriannuel de Librairie Club, à l’instar du rebranding mené précédemment en Flandre par la société mère Standaard Boekhandel Group. Dans la partie francophone du pays également, la chaîne de librairies mise désormais pleinement sur le Young Adult, un segment dynamique de la littérature qui attire une jeune génération de lecteurs. Le détaillant constate depuis un certain temps déjà une croissance impressionnante de ce genre en Flandre.

Les chiffres de vente y montrent que 90 % des acheteurs de littérature Young Adult préfèrent acheter en magasin. Sur la base de ce constat, la chaîne a ouvert en mai 2025 son sixième « Young Adult corner » à Saint-Nicolas. Cela a entraîné une augmentation considérable du chiffre d’affaires de 62 % (comparaison entre mai-décembre 2025 et mai-décembre 2024). Étant donné que 57 % des jeunes Flamands achètent des livres Young Adult en anglais, la chaîne propose délibérément une large sélection de livres Young Adult et New Romance en anglais.

Découvrir et vivre

Le potentiel du marché dans la partie francophone du pays est confirmé par une étude française du Centre national du livre (CNL) : parmi les 16-19 ans, 55 % déclarent lire des romans, et plus de 50 % de ce groupe cible est influencé par Internet et les réseaux sociaux dans le choix de leurs lectures. En combinant le savoir-faire acquis en Flandre avec les tendances internationales, Librairie Club positionne désormais le Young Adult comme un pilier de son offre.

Le nouvel espace Young Adult de Waterloo a été conçu pour offrir aux jeunes lecteurs un lieu physique où la découverte et l’expérience occupent une place centrale. Le magasin inaugure également un Kids Corner entièrement rénové, avec des espaces de lecture confortables qui invitent au calme et à l’imagination.

Rénovation de tous les magasins

Le rebranding de Librairie Club, qui met l’accent sur son identité de « librairie », porte déjà ses fruits. Depuis le changement de nom en octobre 2025, la part de marché annuelle est passée de 17,8 % en 2024 à 18,6 % en 2025. « Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir lancer notre nouveau concept de magasin, qui a déjà fait ses preuves, au sein de Librairie Club », déclare Veerle De Witte, CEO de Standaard Boekhandel Group. « Les premières réactions des clients sont très positives et les premiers résultats démontrent que nous sommes sur la bonne voie. »

La réouverture de la Librairie Club à Waterloo marque la première étape d’un plan pluriannuel ambitieux visant à renouveler complètement l’image de marque de tous les magasins, un processus qui prendra entre cinq et sept ans. Les magasins de Mouscron et de Hognoul sont déjà prévus pour l’été 2026.

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