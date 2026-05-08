[Interview] « Nous créons des lecteurs en série » (Veerle De Witte, Standaard Boekhandel Groep)

Après la refonte de Standaard Boekhandel en Flandre, c’est maintenant au tour de Librairie Club dans la partie francophone du pays. Le détaillant perçoit des signes encourageants : les jeunes lisent davantage et continuent à lire.

Une tendance européenne

À Waterloo, la Librairie Club vient d’ouvrir un premier magasin entièrement rénové selon un concept moderne, avec un rayon Young Adult, une première dans le monde de la librairie francophone, pour lequel la CEO Veerle De Witte de la société mère Standaard Boekhandel Groep voit un grand potentiel.