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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Fressnapf, propriétaire de Maxi Zoo, poursuit son expansion en Europe

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Loisirs29 avril, 2026
Fressnapf

Le leader européen des magasins spécialisés dans les articles pour animaux de compagnie, présent dans 15 pays, a poursuivi son expansion européenne l’année dernière avec l’ouverture de 195 nouveaux magasins. Les activités internationales représentent désormais 67 % du chiffre d’affaires total.

Priorité aux marchés en croissance

En 2025, Fressnapf | Maxi Zoo a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 2,5 % pour atteindre 3,7 milliards d’euros, principalement grâce à la poursuite de son expansion internationale. Dans le même temps, le bénéfice d’exploitation a augmenté d’environ 11 % pour atteindre 380 millions d’euros, grâce à une gestion plus rigoureuse des coûts, selon un communiqué de presse de l’entreprise. Les activités internationales ont représenté 67 % du chiffre d’affaires, soit une légère hausse.

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