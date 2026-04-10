Intertoys rachète la boutique en ligne Lobbes et Thimble Toys

Intertoys, filiale du groupe ToyChamp, acquiert une participation majoritaire dans la boutique de jouets en ligne néerlandaise Lobbes et dans le grossiste associé Thimble Toys.

Complément, pas d’intégration

Avec l’intégration de Lobbes et Thimble Toys, Intertoys renforce avant tout sa présence numérique. Le détaillant acquiert 75 % des parts de la société mère Wings Holding, tandis que la direction actuelle conserve une participation de 25 %. Cette transaction s’inscrit dans une tendance plus large à la consolidation au sein du secteur du jouet, où la taille et les capacités en matière de commerce électronique deviennent de plus en plus déterminantes.