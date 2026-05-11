Un ancien dirigeant d’Amazon France rejoint Tom&Co

Frédéric Duval, qui a dirigé Amazon en France et en Belgique pendant plus de dix ans, rejoint le conseil d’administration de Tom&Co, leader belge du marché des animaleries.

Expertise en e-commerce

M. Duval a travaillé pendant plus de vingt ans chez Amazon, dont plus de dix ans à la tête d’Amazon France. Il y a également occupé les fonctions de vice-président et directeur national pour la France et la Belgique, ainsi que de vice-président chargé de l’électronique grand public pour l’Europe. Tom&Co Group le nomme désormais membre du conseil d’administration de sa société holding, Petserco Holding SRL, à compter du 1er juin 2026.

« Je suis ravi d’entamer cette nouvelle aventure avec Tom&Co et de contribuer au développement et à la croissance de l’entreprise en Europe. Tom&Co est bien positionnée pour tirer parti des évolutions du retail, notamment grâce au rôle croissant de ses canaux digitaux », déclare Frédéric Duval dans un communiqué de presse.

« L’expérience sans pareil de Frédéric dans le e-commerce en Europe s’est construite sous tous les angles : managérial, opérationnel, finance, supply chain, pricing », a déclaré Pascal Clouzard, président du conseil d’administration de Tom&Co. « Elle nous sera particulièrement utile dans les développements en cours chez Tom&Co. »

La semaine dernière, Tom&Co avait déjà annoncé quelques changements au sein de son équipe de direction. Outre ses 195 magasins en Belgique, en France et au Luxembourg, le détaillant exploite également une plateforme de commerce électronique (www.tomandco.com) proposant un service « click & collect », ainsi que la plus grande pharmacie vétérinaire en ligne de Belgique, des Pays-Bas et de France, sous les marques Pharmapets (www.pharmapets.be) et Vetostore (www.vetostore.com).