Afin de faire de la place pour un nouveau stock de matériel de bureau, de loisirs et de décoration, AVA organise pour la première fois une vente d’entrepôt à son siège social de Temse. « Jamais auparavant nous n’avions connu autant de changements dans notre gamme qu’aujourd’hui », explique le détaillant.

« Les tendances évoluent de plus en plus vite »

Dans l’entrepôt de 10 000 m² d’AVA à Temse, on fait de la place pour une toute nouvelle gamme. C’est pourquoi le détaillant belge organise, du 12 au 14 novembre, pour la toute première fois, une vente d’entrepôt. Plus de 600 produits différents issus de l’ancienne gamme sont ainsi proposés avec une réduction d’au moins 50 %. À partir de 10 articles, AVA offre même jusqu’à 70 % de réduction. Il s’agit de produits issus des anciennes collections, y compris des décorations de Noël.

« Jamais auparavant nous n’avions connu autant de changements dans notre gamme qu’aujourd’hui », explique la co-PDG Fay Van Weddingen. « Les tendances évoluent de plus en plus vite. Nous devons adapter notre façon de travailler pour nous y adapter et rester pertinents. Nous prévoyons des centaines de nouvelles références dans notre catalogue pour la saison à venir. Le renouvellement de la gamme est particulièrement visible dans nos magasins, mais le processus logistique en amont doit bien sûr suivre le mouvement. C’est pourquoi nous avons décidé, pour la première fois, d’organiser une vente de stock. » Les voisins de Modemakers organisent également leur vente d’entrepôt au même moment.

AVA compte plus de 30 000 références dans son assortiment. Les chemins de table, nappes et serviettes sont fabriqués par l’entreprise elle-même. Les autres articles sont achetés auprès d’acteurs nationaux et internationaux.