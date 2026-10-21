Les cartes à collectionner Magic s’avèrent être la formule magique pour Hasbro

Le fabricant de jouets Hasbro dépasse les attentes avec une croissance de son chiffre d’affaires de 15 % et une hausse de ses bénéfices de 52 % au troisième trimestre. Le jeu de cartes « Magic : The Gathering » s’avère notamment être une véritable mine d’or. Le groupe américain revoit à la hausse ses prévisions annuelles.

Magic bat tous les records

Au troisième trimestre, Hasbro a enregistré un chiffre d’affaires de 1,59 milliard de dollars (1,42 milliard d’euros), soit 15 % de plus qu’un an auparavant. Le groupe a ainsi largement dépassé les prévisions des analystes. Le bénéfice d’exploitation ajusté a même bondi de 52 % pour atteindre 541 millions de dollars américains (482 millions d’euros).