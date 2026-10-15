Ouverture du premier magasin Smyths Toys en Belgique

Jeudi après-midi, le géant irlandais du jouet Smyths Toys a ouvert son premier magasin en Belgique, au parc commercial City Nord à Gosselies. La concurrence sur le marché du jouet s’intensifie donc quelque peu.

Un concurrent pour DreamLand

Les activités belges de Smyths Toys sont gérées par la filiale française du détaillant irlandais, déjà présent au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas. L’ouverture avait été annoncée il y a déjà quelque temps, après le lancement de la boutique en ligne belge. Le détaillant a connu une forte croissance sur le continent ces dernières années, suite au rachat des anciens magasins Toys “R” Us dans les pays germanophones en 2018 et à celui de la chaîne française PicWicToys en 2022.

Smyths Toys est connu pour ses grands « superstores » proposant une vaste gamme de jouets à des prix compétitifs. L’arrivée de ce nouveau venu représente une concurrence supplémentaire pour le leader du marché belge, DreamLand, qui vient tout juste de se voir décerner le prix Mercurius par la fédération du commerce Comeos, après une refonte de marque réussie et une expansion aux Pays-Bas. La grande différence réside toutefois dans le fait que DreamLand mise fortement sur l’inspiration et l’expérience client, tandis que les magasins de Smyths Toys sont plutôt aménagés comme des entrepôts au design épuré.