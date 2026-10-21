Maxi Zoo opte pour une structure au niveau du Benelux

Fressnapf, la société mère de Maxi Zoo, regroupe ses entités en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg au sein d’un nouveau pôle BeNeLux dirigé par Giane Van Landuyt, jusqu’à présent directrice nationale pour la Belgique.

Exploiter les synergies

Avec cette réorganisation, l’entreprise poursuit, selon ses propres termes, une approche qui a fait ses preuves. Dès 2021, l’Autriche et la Suisse avaient été regroupées au sein de la région alpine. Un an plus tard, avec l’entrée sur le marché roumain, une organisation commune avec la Hongrie a vu le jour.