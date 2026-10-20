Mattel réorganise sa structure commerciale européenne autour des canaux de distribution

Le fabricant de jouets Mattel réorganise sa structure commerciale en Europe. Désormais, l’entreprise gérera ses équipes commerciales par canal de distribution plutôt que principalement par pays. La chaîne de magasins de jouets Smyths disposera même de sa propre équipe de direction.

Une approche plus personnalisée pour les détaillants

Mattel, connu pour ses marques telles que Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price, opte pour une nouvelle structure commerciale sur ses principaux marchés européens. Celle-ci doit permettre au fabricant de jouets de répondre plus rapidement aux besoins variés des détaillants et de déployer plus facilement à l’international les initiatives commerciales couronnées de succès.