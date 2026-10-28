La mode Labubu est passée : le chiffre d’affaires de Pop Mart s’effondre de 50 %

Pop Mart voit son chiffre d’affaires presque divisé par deux alors que l’engouement mondial pour les célèbres poupées Labubu s’estompe. C’est surtout aux États-Unis et en Europe que la demande s’effondre. Bien que l’entreprise l’ait toujours nié catégoriquement, le fabricant de jouets chinois semble être devenu trop dépendant de son produit phare.

Les marchés occidentaux se détournent

Au troisième trimestre 2026, Pop Mart a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 45 %, voire 50 %, par rapport à la même période de l’année précédente, rapporte le Financial Times. C’est ce qui ressort des chiffres provisoires publiés mardi soir par le fabricant de jouets chinois. Le contraste avec l’année précédente est saisissant : à l’époque, le chiffre d’affaires trimestriel avait encore progressé d’environ 250 %.