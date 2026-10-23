Koen Tengrootenhuysen quitte Decathlon après vingt ans

Après vingt ans, Koen Tengrootenhuysen quitte l’enseigne de sport Decathlon. Il a joué un rôle important dans l’expansion du réseau de magasins et la stratégie immobilière de la chaîne au Benelux. Il annoncera ultérieurement la prochaine étape de sa carrière.

Des avancées en durabilité

Vendredi 23 octobre était le dernier jour de travail de Koen Tengrootenhuysen chez Decathlon. Dans un message d’adieu adressé à ses collègues, partenaires et relations, il revient sur deux décennies au cours desquelles il a occupé divers postes stratégiques au sein de l’enseigne de sport.

Koen Tengrootenhuysen a notamment participé à l’expansion et à la gestion du réseau de magasins et a travaillé dans les domaines de la vente au détail, de l’immobilier, de la logistique et du développement commercial au Benelux. Il a également représenté Decathlon au sein d’organisations professionnelles européennes et d’instances de concertation politique. Il cite lui-même comme l’une de ses principales réalisations sa contribution à la transition vers une économie circulaire, avec une attention particulière pour le textile circulaire.

« Comme de meilleurs amis »

Au cours de ces vingt années, Tengrootenhuysen a vu Decathlon passer du statut d’acteur régional de premier plan à celui de multinationale d’envergure mondiale. « Ce qui m’a toujours animé, et ce qui fait de moi un ambassadeur de Decathlon pour la vie, c’est la conviction qu’il faut traiter ses clients et ses partenaires comme ses meilleurs amis », écrit-il.

Pour l’instant, il ne dévoile pas grand-chose de ses projets d’avenir. Il va d’abord prendre une courte pause avant de se lancer dans un nouveau défi professionnel. « Ce n’est certainement pas un adieu. Je suis convaincu que nos chemins se croiseront à nouveau très bientôt. »