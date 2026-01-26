Crocs lance une chaussure Lego exclusive

Lego et Crocs ont annoncé un partenariat mondial pluriannuel. Première création : une paire de chaussures en forme de la célèbre brique, pour un peu moins de 200 euros…

Objet de collection

Deux marques emblématiques s’associent pour commercialiser des produits exclusifs. « Ce partenariat combine l’esprit audacieux de Crocs et l’imagination sans limites du groupe Lego, pour offrir une expérience unique que seules ces deux marques peuvent créer ensemble », indique le communiqué de presse.

Le premier produit lancé est la « Lego Brick Clog », un objet de collection en forme de paire de chaussures surdimensionnées avec les quatre picots caractéristiques sur la semelle. Elle sera disponible à la commande en ligne dans le monde entier à partir du 16 février, au prix de 199,99 euros. Elle sera accompagnée d’une figurine Lego avec quatre paires de mini-chaussures Crocs. D’autres lancements de produits suivront, tant pour les adultes que pour les enfants.