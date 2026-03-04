Decathlon se lance sur le marché des abonnements vélo

Chez Decathlon, les particuliers peuvent désormais louer un vélo électrique. Avec cette formule d’abonnement, le géant français du sport se lance sur le terrain d’acteurs tels que Swapfiets et Lucien.

Location pour les consommateurs

À partir de 1,25 euro par jour – ou 38 euros par mois –, les consommateurs peuvent désormais louer un vélo électrique chez Decathlon Belgique, entretien, assurance et même franchise zéro en cas de vol ou de dommages compris. Outre les modèles d’entrée de gamme, des options plus coûteuses sont également disponibles, telles qu’un vélo électrique de ville ou un vélo cargo électrique, tandis que les clients peuvent également choisir entre des contrats de 12, 24 ou 36 mois.