AVA fait revivre la nostalgie dans les magasins avec Diddl

Diddl fait son grand retour : cette souris emblématique conquiert à nouveau le cœur des jeunes adultes. C’est pourquoi AVA propose depuis peu des dizaines de produits à son effigie dans ses rayons, du papier à lettres parfumé aux sacs à dos en passant par les peluches.

Le retour des années 90

La collection rappelle les années 90 et le début des années 2000, lorsque les articles Diddl s’échangeaient dans les cours d’école comme de précieux trésors. « Les articles Diddl nostalgiques sont de retour en rayon, notamment le papier à lettres au parfum reconnaissable qui évoque instantanément des souvenirs des années 90 et 2000 », explique le détaillant.

Mais la gamme s’est également élargie, avec notamment des palettes de maquillage, des sacs à dos et des peluches. Diddlina, la compagne de Diddl, ainsi que leurs amis Pimboli et Loupsily font également partie de la collection. Les produits sont disponibles dans tous les magasins AVA en Belgique et au Luxembourg, ainsi que via la boutique en ligne.

La collection arrive également à un moment nostalgique pour AVA : l’entreprise familiale, qui compte 52 magasins physiques, fête cette année ses 70 ans. Lors du Retail Marketing Day le 24 septembre, la troisième génération aux commandes, à savoir Fay et Koen Van Weddingen, expliquera comment elle souhaite rapprocher ce classique, tout comme Diddl, du grand public.