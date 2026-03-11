Dreamland ouvre ses trois premiers magasins dans les Cora Shopping

Le vendredi 13 mars, DreamLand ouvrira les portes de trois nouveaux magasins expérientiels sur les sites Shopping Cora à Rocourt, Châtelineau et La Louvière. Les autres sites suivront plus tard dans l’année.

Des univers ludiques inspirants

DreamLand a conclu l’année dernière un accord avec le promoteur immobilier Mitiska pour l’ouverture de grands magasins dans les sept anciens hypermarchés Cora. Les trois premiers ouvrent désormais leurs portes. Pour le détaillant, il s’agit en réalité d’un seul magasin supplémentaire, car à Châtelineau et La Louvière, il s’agit de relocalisations de magasins existants.

Les nouveaux magasins DreamLand proposent des univers ludiques inspirants et des shop-in-shops de grandes marques, dont les plus grands shop-in-shops Lego de Wallonie, une zone Jurassic World pleine d’aventures, un magasin Schleich inspirant, un univers Playmobil complet, un magasin Sylvanian Families plein de charme et une zone d’expérience Barbie et HotWheels très complète.

La cloche d’anniversaire emblématique de DreamLand occupera également une place de choix dans les magasins. Chaque enfant qui fête son anniversaire peut appuyer sur la cloche : une musique joyeuse retentit alors dans le magasin et l’enfant reçoit une couronne d’anniversaire festive et un petit cadeau.

Avec ces nouveaux emplacements, le détaillant compte désormais 93 magasins en Belgique et aux Pays-Bas.