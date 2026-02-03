DreamLand veut fermer son centre de distribution à Lot

DreamLand souhaite centraliser les activités logistiques de tous ses magasins et boutiques en ligne en Belgique et aux Pays-Bas dans son centre logistique de Bilzen. Le centre de distribution de Lot devra donc fermer ses portes.

« Concurrence des discounters et du commerce en ligne »

Le détaillant a convoqué aujourd’hui un conseil d’entreprise au cours duquel les plans ont été communiqués aux représentants des travailleurs. Cette mesure pourrait entraîner la perte de 65 emplois. Pour les fonctions administratives non logistiques exercées sur le même site à Lot, DreamLand recherche un autre emplacement à proximité de Lot, sans perte d’emploi.

Dans son communiqué de presse, DreamLand fait référence à « un marché difficile et très concurrentiel, principalement de la part des acteurs purement en ligne et des discounters », ce qui oblige l’entreprise à continuer à miser fortement sur la maîtrise des coûts et l’efficacité. Parallèlement, le détaillant investit dans la rénovation des magasins et l’ouverture de nouveaux points de vente.

« Aucune décision définitive n’a encore été prise à l’heure actuelle », souligne DreamLand. « Si la cessation des activités logistiques à Lot venait à être confirmée, nous examinerons avec les partenaires sociaux les mesures d’accompagnement qui pourraient être prises. »