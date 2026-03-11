Fietsen De Geus lance un service de dépannage pour les cyclistes au Benelux

La chaîne de magasins de vélos anversoise De Geus lance, en collaboration avec l’organisation de mobilité VAB, le service « Depannage De Geus » : une garantie de mobilité qui offre aux cyclistes une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de panne, à domicile ou sur la route, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Offrir la tranquillité d’esprit

Avec ce nouveau service, De Geus combine le service d’intervention du service de dépannage VAB avec la puissance de ses propres ateliers, afin que les clients puissent reprendre la route le plus rapidement possible en cas de panne. Lorsqu’un cycliste tombe en panne, une équipe d’intervention se rend sur place. Dans environ 80 % des cas, le vélo est réparé immédiatement, ce qui permet au cycliste de poursuivre son chemin sans délai.

Si une réparation sur place n’est pas possible, la deuxième partie du service entre en action : les ateliers de De Geus. Grâce à un service fast-lane, réservé aux abonnés de Depannage De Geus, les clients sont prioritaires dans les ateliers. Dans la plupart des cas, le vélo peut ainsi être réparé en un jour ouvrable. L’entreprise souhaite ainsi offrir aux cyclistes la même tranquillité d’esprit que celle dont bénéficient les automobilistes depuis des années en cas de panne.

« Plus de techniciens que de vendeurs »

« Aujourd’hui, les cyclistes utilisent de plus en plus souvent leur vélo comme moyen de transport à part entière », explique Thomas Vanderhoydonck, gérant de Fietsen De Geus et président de l’organisation sectorielle Traxio Velo. « Ceux qui comptent quotidiennement sur leur vélo veulent avant tout une chose : rester mobiles. C’est pourquoi nous combinons le meilleur des deux mondes : le service d’intervention de VAB et nos propres grands ateliers avec un service rapide. »

La croissance des vélos électriques et des vélos cargo rend l’assistance professionnelle de plus en plus importante, explique-t-il. « En tant que pionniers locaux, nous équipons chaque année environ 5 000 Anversois d’un nouveau vélo. Mais notre rôle ne s’arrête pas à la vente : nous entretenons et réparons chaque année 20 000 vélos dans nos ateliers. Nous employons même plus de techniciens que de vendeurs. Cela montre l’importance du service dans notre secteur. » Le délai d’attente moyen pour l’entretien est actuellement d’environ une semaine, selon le lieu.

L’abonnement coûte 39,95 euros par vélo et par an. Les clients qui achètent un vélo électrique chez Fietsen De Geus entre mars et juin 2026 bénéficient d’un an de dépannage gratuit chez Depannage De Geus.